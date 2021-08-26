«الأبطال» تجمع ميسي وجوارديولا مجدداً





إسطنبول (رويترز)

سيلتقي ليونيل ميسي وفريقه الجديد باريس سان جيرمان، مع مانشستر سيتي الذي يقوده بيب جوارديولا مدرب المهاجم الأرجنتيني في فريقه السابق برشلونة، بعدما أوقعتهما قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة الأولى اليوم الخميس.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان، والذي سيواجه أيضاً لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي، إلى النادي الفرنسي قادماً من برشلونة الشهر الحالي. وخسر سيتي نهائي العام الماضي أمام تشيلسي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سيواجه يوفنتوس وزينيت سان بطرسبرج ومالمو في المجموعة الثامنة.

وسيلعب ريال مدريد مع إنتر ميلان وشاختار دونيتسك وشريف تيراسبول في المجموعة الرابعة، بينما سيلتقي بطل إسبانيا أتليتيكو مدريد مع ليفربول في المجموعة الثانية إلى جوار بورتو وميلان.

وسيخوض برشلونة دور المجموعات إلى جوار أندية بايرن ميونيخ وبنفيكا ودينامو كييف في المجموعة الخامسة.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة اخرى أمام فياريال الإسباني في إعادة لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا أتلانتا الإيطالي ويانج بويز السويسري.

وأسفرت القرعة الكاملة لدور المجموعات التي جرت في إسطنبول عن وقوع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ورازن بال شبورت لايبزيج وكلوب بروج بالمجوعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية: أتليتيكو مدريد وليفربول وبورتو وميلان.

وجاء سبورتنج لشبونة وبروسيا دورتموند وأياكس أمستردام وبشيكتاش في المجموعة الثالثة، بينما ضمت الرابعة، إنتر ميلان وريال مدريد وشاختار دونيتسك وشريف تيراسبول.

وتواجد بايرن ميونيخ وبرشلونة وبنفيكا ودينامو كييف في المجوعة الخامسة، في المجموعة السادسة وقع فياريال مع مانشستر يونايتد وأتلانتا ويانج بويز، فيما ضمت المجموعة السابعة أندية ليل واشبيلية وسالزبورج وفولفسبورج، وضمت المجموعة الثامنة تشيلسي ويوفنتوس وزينيت سان بطرسبرج ومالمو.