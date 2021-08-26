«الموج الأزرق» يضرب العروبة بـ «خماسية»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل «العميد» بـ «النصر» الأول، في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما ضرب بقوة أمام ضيفه العروبة بـ «خماسية» نظيفة، معوضاً خسارته في الجولة الأولى أمام عجمان 0-3، ومعمقاً جراح العروبة الذي تكبد الخسارة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام الوحدة بـ «رباعية»، خلال ظهوره الأول في «المحترفين».

وافتتح «العائد» تيجالي في ظهوره «الرسمي» الأول في الموسم، بعد غيابه عن مباراة الجولة الأولى أمام عجمان 0-3 بداعي الإيقاف، التسجيل لـ «الأزرق» مبكراً في الدقيقة 4، مستفيداً من كرة مينديز الأرضية من الجهة اليمنى، حولها مباشرة داخل المرمى، لتكون شباك العروبة «الوجهة 20» لأهداف تيجالي في الدوري.

وعزز المدافع البرازيلي ليما تقدم «العميد» بالهدف الثاني من كرة رأسية، مترجماً العرضية المتقنة لضياء سبع في الدقيقة 39، ليعود الأخير ويصنع فرصة الهدف الثالث، بعد دقيقتين فقط، من تمريرة بينية إلى تيجالي وضعته في مواجهة المرمى وترجمها بنجاح، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث بالمباراة في الدقيقة 41، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 164 هدفاً في دوري المحترفين.

وشهدت الدقائق الإضافية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني تسجيل «العميد» لهدفيه الرابع والخامس عن طريق الثنائي توزي في الدقيقة 92 وريان مينديز في الدقيقة 95، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها النصر تسجيل 5 أهداف في الدوري منذ مباراته أمام حتا 5-1 موسم 2016- 2017.