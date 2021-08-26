المواجهات الثأرية شعار قرعة دوري الأبطال

إسطنبول (أ ف ب)

سيشهد دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة بعضها ثأري، إذ أوقعت القرعة التي أجريت الخميس في مدينة إسطنبول التركية، باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد بطل الليجا مع ليفربول الإنجليزي.

وفي المجموعة الأولى، حل سان جيرمان مع سيتي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا. لكن هذه المرة سيكون الباريسيون مسلّحين بالنجم الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيلتقي مدربه القديم، وقد يواجه غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال وقع لـ"سيتيزنز" في الأيام المقبلة وفق تقارير صحفية.

وأكمل عقد المجموعة الأولى لايبزيج الألماني، الذي سبق أن وصل إلى نصف نهائي نسخة 2019-2020، وكلوب بروج البلجيكي. ولن تكون المهمة سهلة لبرشلونة الذي فقد ميسي، إذ وضعته القرعة في المجموعة الخامسة مع بايرن حامل لقب 2020، ما يعيد للكتالونيين ذكريات سيئة بالخسارة التاريخية المذلّة أمام الكتيبة البافارية 8-2.

وفي المجموعة نفسها، حل كلّ من بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني. وبالنسبة لحامل اللقب تشيلسي الإنجليزي، فإن خصمه الأصعب سيكون يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الثامنة.

ومع رونالدو أو من دونه، يبقى فريق السيدة العجوز رقماً صعباً ومرشحاً قوياً يجب على رجال الألماني توماس توخيل التعامل معه، رغم منطقية التأهل السهل للفريقين بوجود زينيت سان بطرسبرج الروسي ومالمو السويدي.

وستشهد المجموعة الثانية أيضاً لقاء نارياً بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بعد فوز "كولتشونيروس" في دور الـ16 من موسم 2019-20. وسيحاول بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي العائد كسر التوقعات والترشيحات في هذه المجموعة الصعبة.

وتفوح رائحة الثأر أيضاً من المجموعة السادسة، التي تشهد إعادة لنهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، مع أتالانتا بيرجامو الإيطالي الصعب في المجموعة، إلى جانب يونغ بويز السويسري.

أما ريال مدريد الإسباني، فقد ورث مواجهة إنتر بطل إيطاليا مجدداً، إلى جانب شاختار دانييتسك الأوكراني وشريف تيراسبول المولدافي في المجموعة الرابعة. أما بالنسبة لبطل فرنسا ليل، فقد نجا نسبياً مع إشبيلية الإسباني، وسالزبيرج النمساوي، وفولفسبورج الألماني.

وفي المجموعة الثالثة، سبورتينج البرتغالي، بروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، وبشيكتاش التركي.