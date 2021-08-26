مالانجو يهدي «السادسة» إلى «الملك»



أبوظبي (الاتحاد)

فاز الشارقة على مضيفه الظفرة بهدف، في مباراتهما اليوم «الخميس»، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، ليرفع «الملك» رصيده إلى «النقطة السادسة»، فيما بقي رصيد «الفارس» من دون نقاط، وحمل الهدف توقيع الكونغولي مالانجو في الدقيقة 29، من صناعة برنارد دوارتي.

وقدم مالانجو أوراق اعتماده سريعاً، منذ انتقاله إلى الشارقة، لتعويض رحيل المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، وفي المقابل وضح تأثر الظفرة بعدم التعاقد مع أي أجانب في «الميركاتو الصيفي»، والاكتفاء بالسنغالي ماكيتي ديوب حتى الآن، حيث تجرع الفريق الخسارة الثانية في أول جولتين.