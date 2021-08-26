نيمار.. العقبة الأخيرة في انتقال مبابي إلى الريال

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية النقاب عن أن باريس سان جيرمان، سيطلب من ريال مدريد مبلغ 220 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعبه كيليان مبابي، وهو نفس المبلغ الذي دفعه النادي الباريسي لبرشلونة عند شراء لاعبه البرازيلي نيمارفي 2017.

وقالت الصحيفة إنه يتعين على البيت الأبيض المدريدي أن يعيد النظر في العرض المبدئي، الذي قدمه بقيمة 160مليون يورو، وأن يتقدم بعرض جديد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري.

وأضافت الصحيفة إن سان جيرمان مطالب بأن يدفع مبلغ 35 مليون يورو إلى نادي موناكو، الذي كان يلعب له مبابي، وفقاً لبنود العقد المبرم بين الناديين، وهذا المبلغ لابد من دفعه سواء في حالة تجديد عقد اللاعب مع باريس أو في حالة بيعه لنادٍ آخر.

وتابعت الصحيفة قائلة: يبقى أن نعرف ما إذا كان الريال بمقدوره رفع عرضه من أجل الفوز بالنجم الفرنسي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، والذي يمثل أولوية مطلقة عند الميرينجي.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة «ABC» الإسبانية أن ريال مدريد يأمل في التوصل إلى اتفاق مع باريس على أساس 180 مليون يورو، ما يعني أن الميرينجي سيكون على استعداد لزيادة عرضه، ولكن ليس للحد الذي يأمله سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسي ريال مدريد وسان جيرمان سيلتقيان اليوم خلال حفل قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ومن المنطقي أن يتحدثا في أمر هذه الصفقة، وإذا لم يحدث ذلك، فإنهما سيواجهان على أي حال، سيلاً من أسئلة الصحفيين وأجهزة الإعلام المختلفة الحاضرة حفل القرعة.

وهكذا يعيش كيليان مبابي نهاية ميركاتو مثيرة، مع احتمال رحيله إلى الريال قبل غلق السوق، مثلما حدث عند انتقاله من قبل في 2017 من موناكو إلى سان جيرمان في الأيام الأخيرة للميركاتو.