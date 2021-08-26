أرسنال يتمسك ببقاء أوباميانج ويفرط في ويليان

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي لن يبيع مهاجمه وقائده الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في حال رغب مانشستر سيتي في ضمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال سيسافر لمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في الوقت الذي أبدى جوسيب جوارديولا مدرب الأخير، ثقته في إمكانية ضم مهاجم آخر لصفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأسبوع المقبل.

وانتهت محاولات سيتي لضم مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين لصفوفه، وذلك بعدما أكد الأخير بقاءه في صفوف ناديه أمس الأربعاء. وتشير تقارير إلى أن مانشستر سيتي يسعى حالياً للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي قد يصبح فيه أوباميانج هدفاً.

وتألق أوباميانج «32 عاماً» في أول مباراة يبدأها كأساسي مع أرسنال، حيث سجل ثلاثة أهداف «هاتريكً، في المباراة التي اكتسح فيها فريقه منافسه وست بروميتش 6 / صفر، أمس الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ورغم الموسم السيء الذي قدمه أوباميانج العام الماضي، غير أن سجل المهاجم الجابوني في الكرة الإنجليزية مثير للإعجاب، ويرغب أرتيتا في الاحتفاظ باللاعب الذي وقع على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام مع أرسنال في سبتمبر من العام الماضي.

وبسؤاله حول مخاوفه من إمكانية تحرك السيتي لضم أوباميانج، قال أرتيتا: أوباميانج لاعبنا وسيستمر معنا هنا. وبات أرسنال النادي الإنجليزي الأكثر إنفاقا على انتقالات اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واعترف أرتيتا بأنه غير متأكد من وجود النادي في وضع يسمح له برفض عروض تعد جيدة بشكل كاف بالنسبة للاعبي الفريق.

وبسؤاله عما إذا كان على النادي النظر في تلك العروض، قال أرتيتا: "لا أعلم".

وأضاف: لم نواجه موقفاً كهذا، لكن ربما يمكن أن يتم توجيه السؤال لمدير التعاقدات إيدو والإدارة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أرتيتا ثقته في بقاء أوباميانج، فإن اللاعب الأقرب لمغادرة أرسنال هو البرازيلي ويليان.

وبعدما انضم إلى أرسنال بدون مقابل قادماً من الغريم تشيلسي العام الماضي، عانى الدولي البرازيلي وفشل في ترك بصمته في ملعب الإمارات.

وترددت تقارير أن ويليان يسعى للعودة إلى بلاده للعب مع فريق كورنثيانز، في الوقت الذي اعترف فيه أرتيتا بأنه تم عقد محادثات حول الأمر.

وقال أرتيتا: نجري بعض المحادثات في الوقت الحالي معه ومع وكيله للوصول إلى اتفاق حتى اللحظة.