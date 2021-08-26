بنزيمة يطيح جيرو من قائمة "الديوك" المونديالية

باريس (د ب أ)

استبعد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو من قائمة الديوك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، ويعتبر جيرو «34 عاماً» مهاجم ميلان الإيطالي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 46 هدفاً، لكنه ترك مكانه في قائمة الديوك لصالح كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.وشارك جيرو في 110 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، حيث انضم لقائمة الفريق في كافة البطولات منذ الظهور الأول له في نوفمبر 2011، واستدعى ديشامب أربعة لاعبين للمرة الأولى. وهم موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن الألماني، وأوريلين تشواميني لاعب موناكو الفرنسي، وثيو هيرنانديز مدافع ميلان، وجوردان فيرتو لاعب وسط روما. ويلتقي منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك وأوكرانيا وفنلندا في تصفيات المونديال أيام الأول والرابع والسابع من سبتمبر المقبل. وضمت قائمة فرنسا في حراسة المرمى: هوجو لوريس ومايك مينان وستيف مانداندا. وفي خط الدفاع: لوكاس ديني وليو ديبوا وثيو هيرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي وجول كوندي ودايوت أوباميكانو ورافاييل فاران وكورت زوما.وفي الوسط: نجولو كانتي وبول بوجبا واوريلين تشواميني وكورنتنين توليسو وجوردان فيرتوت، بينما ضم الهجوم: كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكينجسلي كومان وتوماس ليمار وموسى ديابي وأنتوني مارسيال.