425 مشاركاً في اختتام فعالية «عطلتنا غير» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أسدل مجلس الشارقة الرياضي الستار على فعاليات وبرامج صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، بمشاركة 425 منتسباً من كلا الجنسين للفئات العمرية من 8-12 سنة، وأقيم حفل مبسط في مقر المجلس، ضمن الحرص على تنظيم الفعالية كل عام خلال الإجازة الصيفية، بالتعاون مع «16» نادياً بهدف استثمار أوقات الفراغ وغرس روح العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الفكرية، وزرع روح الولاء والانتماء، واستغلال طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

حضر الحفل، سعيد علي العاجل المكلف بأعمال الأمين العام للمجلس، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الإتصال الحكومي، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام وفريق عمل الفعالية بالمجلس، حيث تم تكريم 19 فائزاً في المسابقات المختلفة: ثلاثة فائزين في كل من مسابقات التصوير والفضاء والفلك والفيلم الوثائقي والقرآن الكريم، وأفضل موهبة، والإعلامي الصغير، وأفضل منتسب.

أثنى سعيد علي العاجل على تميز النسخة الحالية للفعالية والمشاركات المميزة والبرامج المختلفة التي استمتع بها المنتسبون من الفئات العمرية المختلفة بتفاعل كبير مما حقق الأهداف المرجوة، والتي تضيف الكثير إلى النشء من خلال تنوع البرامج الترفيهية والدينية والتثقيفية والرياضية، وبما يتلاءم مع أعمارهم واهتماماتهم بجانب مساهمتها في اكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وزرع روح التعاون بجانب المسابقات المختلفة التي تنافس عليها المنتسبون بشكل يومي.

وأضاف: حرص المجلس على استمرار هذه الفعالية بشكل افتراضي في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بمشاركة المنتسبين في أنشطته المختلفة بجانب برامج وأنشطة أندية الإمارة، حيث أسهمت هذه الفعالية في استفادة النشء، خلال فترة العطلة الصيفية ،والتي تنعكس بشكل إيجابي على حياتهم العملية واليومية.

واختتم قائلاً: نتقدم بالشكر لأولياء الأمور، وحرصهم على إلحاق أبنائهم بالفعالية وكذلك الشكر موصول للأندية والجهات على التعاون منها معهد الشارقة للتراث، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة -إدارة التثقيف الصحي، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومركز بذور المعرفة ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتقديم الورش المختلفة والمسابقات والرحلات الافتراضية، ما عزز تميز الشكل العام للفعالية.