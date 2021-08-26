«الأبيض الأولمبي» يواجه العراق ودياً



دبي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء غد، تجمعه الداخلي في الفجيرة، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي تقام مبارياتها في أكتوبر المقبل بالدولة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب عُمان والهند وقيرغيزستان.

واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي 25 لاعباً للتواجد في التجمع الذي سيستمر إلى 7 سبتمبر المقبل، وهم : عيسى الهوتي، سالم خيري، راكان وليد، رائد البلوشي، خلفان النوبي، أحمد محمود، عبدالله سلطان، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، راشد سالم، عمر سعيد، مروان فهد، عبدالله النقبي، سعيد عبيد، ماجد راشد، عيد خميس، سعيد سليمان، محمد عباس، خالد البلوشي، حسين مهدي، عبدالله أنور، مانع عايض، منصور الحربي، يوسف المهيري وفارس خليل.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال فترة التجمع مباراتين وديتين أمام العراق يومي 4 و 6 سبتمبر على ستاد نادي الفجيرة.