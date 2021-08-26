«ورشة» تشرح ضوابط «كأس العرب»

دبي (الاتحاد)

شارك اتحاد كرة القدم في ورشة عمل كأس العرب 2021 التي نظمتها اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وشهدت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً لافتاً من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعضاء اللجنة المنظمة، إلى جانب ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، حيث مثل اتحاد الكرة مسؤولي المنتخبات الوطنية والإعلام والتسويق واللجنة الطبية.

تناولت الورشة العديد من الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالتنظيم مثل مواعيد وصول المنتخبات وأماكن إقامتها، إضافة إلى الأطقم الإدارية المساعدة لكل المنتخبات لتسهيل عملية وصولهم واستقبالهم، وملاعب التدريب والمباريات التي تقام عليها البطولة.

كما قدم الاتحاد الدولي شرحاً وافياً للضوابط الطبية والإجراءات المتبعة في البطولة والخاصة بفحوصات «كوفيد -19»، وجميع الشروط الطبية الواجب توافرها للحضور والمشاركة في البطولة إلى جانب مناقشة حقوق البث التلفزيوني والعمليات والتذاكر وغيرها.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم تونس وسوريا وموريتانيا، حيث يلعب أولى مبارياته أمام سوريا 30 نوفمبر، فيما يواجه موريتانيا في المباراة الثانية 3 ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تونس يوم 6 ديسمبر .