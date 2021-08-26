مانشستر يونايتد من دون «سكوت»

لندن (أ ف ب)

يغيب الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في المحالب، كما أعلن ناديه معربًا عن أمله في عودة لاعبه إلى الملاعب "قريبًا".

وقدم ماكتوميناي أداء لافتًا في مستهل مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد (5-1)، لكنه شارك احتياطيًا في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل مع ساوثمبتون 1-1.

وسيغيب ماكتوميناي بالتالي عن مباراة يونايتد المقبلة في الدوري المحلي ضد ولفرهامبتون الأحد، حيث يأمل مانشستر يونايتد أن يتعافى خلال فترة المباريات الدولية ويصبح متاحًا للمدرب النروجي أولي جونار سولشاير بعد فترة التوقف.

وقال بيان صادر عن النادي: خضع سكوت لعملية جراحية بسبب مشكلة متواصلة في المحالب كانت تتسبب بالآلام خلال خوضه المباريات.

وتابع: بعد أن أجرينا تجارب على علاجات مختلفة، وجدنا أنه لا بد من إجراء عملية لحل هذه المشكلة. نأمل في عودته في وقت قريب.

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات في الدوري المحلي ضد نيوكاسل ووستهام يونايتد وأستون فيلا، كما يواجه وستهام أيضًا في كأس الرابطة، ويبدأ خوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل أيضًا.