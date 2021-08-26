«الليجا» تبدأ «قضية الحماية» ضد «النافذة اللاتينية»!



مدريد (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنها ستبدأ «إجراءات احترازية» قضائية لـ «حماية» بطولتها، مضيفة أنه سيكون «من المستحيل على اللاعبين الانضمام الى منتخبات بلادهم»، بعد معارضتها بشدة توسيع النافذة الدولية في أميركا الجنوبية في سبتمبر المقبل.

وأعلنت الرابطة بعد اجتماعها صباح الأحد أنها «ستبدأ في اتخاذ إجراءات احترازية مع الجهة القضائية المختصة لحماية حقوق ومصالح المسابقات والأندية المتضررة».

كما أعلنت الهيئة التي تدير كرة القدم الإسبانية أن الأندية وافقت على «إبلاغ لاعبيها الذين استدعتهم منتخباتهم في كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية للعبة) باستحالة الانضمام إلى المنتخبات، في ظل الوضع الحالي الذي يمثل إشكالية».

وبحسب «الليجا»، فإن المشكلة تكمن في «إضافة الاتحاد الدولي فيفا يومين على النافذة الدولية، في كل من سبتمبر وأكتوبر 2021، ما يؤثر بشكل هائل على جدول «الليجا» ونزاهتها».

في أوروبا على سبيل المثال، سيقام العدد ذاته من المباريات (3 لكل منتخب)، لكن على امتداد عشرة أيام كما كان الحال سابقاً.

وأشارت «الليجا» إلى أنها ستواصل اجتماعاتها في الأيام المقبلة مع الأندية المعنية «لتحديث هذه المشكلة التي أحدثها الفيفا».

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت أنها ستدعم أنديتها التي ستمنع لاعبيها من السفر خلال نافذتي سبتمبر وأكتوبر المقبلين. كما أعلنت نظيرتها الإنجليزية أن أنديتها لن تحرر لاعبيها لخوض المباريات الدولية الشهر المقبل في دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس كورونا التي تلزمهم بالحجر عند العودة.

وانضم الدوري الإيطالي إلى المعارضين بعد أن أصدر بياناً، أكد فيه أنه سيدعم الأندية التي تقرر عدم التخلي عن لاعبيها الذين سيضطرون للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من النافذة الدولية.

أدى ذلك الى دعوة السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوريات والاتحادات الوطنية إلى «إظهار التضامن» مشيراً إلى أنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون.