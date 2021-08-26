ألونسو يجدّد عقده مع «ألبين» إلى 2022



باريس (أ ف ب)

أعلن فريق ألبين المُشارك في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» أنّه جدد عقد السائق الإسباني فرناندو ألونسو حتى العام 2022.

وجاء في بيان الفريق الفرنسي «يعيد فريق ألبين وفرناندو ألونسو تأكيد شراكتهما لموسم 2022 من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وسيقود ألونسو إلى جانب الفرنسي إستيبان أوكون الذي جدّد عقده مع الفريق أيضاً حتى العام 2024.

وتحدث الرئيس التنفيذي لوران روسي عن عودة ألونسو الى بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بعد غيابه لعامين «لقد أثار فرناندو إعجابنا جميعاً منذ عودته في وقت سابق من هذا العام».

وتابع «إنّ تفانيه وعمله الجاد وتصميمه على تحقيق أقصى استفادة من الفريق أمر لا يُصدق. أنا مقتنع بأنّه يمكننا الاستفادة بشكل كبير من رؤيته وخبرته مع دخولنا المرحلة النهائية من تطوير التصميم ومجموعة نقل الحركة وتحسينها لعام 2022».

سبق للإسباني، البالغ 40 عاماً، أن مثّل رينو «التي تحوّل إسمها الى ألبين» بين العامين 2003 و2006، وبين 2008 و2009، وفاز باللقب العالمي في سيارة رينو عامي 2005 و2006.

وقبيل جائزة بلجيكا الكبرى هذا الأسبوع، يحمل ألونسو في سجلاته 323 مشاركة بسباقات فورمولا واحد، من بينها 32 انتصاراً، وصعد الى منصة التتويج 97 مرة.