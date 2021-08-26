الريال «صفر جديد» في قائمة «الماتادور»!

مدريد (أ ف ب)

على غرار كأس أوروبا 2020، لم يستدع لويس إنريكي أي لاعب من ريال مدريد لقائمة المنتخب الإسباني للمشاركة في نافذة سبتمبر من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

غاب الفريق الملكي عن التمثيل، خلال مشاركة منتخب «لا روخا» في كأس أوروبا الأخيرة هذا الصيف، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ أي مسابقة دولية كبرى، حيث يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة السويد، جورجيا وكوسوفو في النافذة المقبلة.

وقرّر إنريكي منح الراحة لبعض لاعبيه الذين برزوا خلال مشوار المنتخب الذي انتهى في الدور نصف النهائي أمام إيطاليا حاملة اللقب والتي فازت 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ومن بين اللاعبين الذين فضّل مدرب المنتخب إراحتهم هم بيدري، داني أولمو وميكيل أويارسابال الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو قبل أن يلتحقوا بأنديتهم لبداية الموسم.

لكن من ناحية أخرى، استدعى إنريكي الوجوه الاعتيادية كجوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس وألفارو موراتا.

ويعود اللاعب المخضرم راوول ألبيول الى التشكيلة، وهو اللاعب الذي تُوج بلقب كأس العالم 2010.

ويستمر مدرب برشلونة السابق بسياسته القائمة على ضخ الوجوه الشابة في المنتخب، ومن بين هذه الاسماء المستدعاة، يبرز إريك جارسيا «20 عاماً» الذي شارك في يورو 2020، فيما استُدعي للمرة الاولى لاعب وسط سلتا فيجو برايش مينديس «24 عاماً»، ومهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي بابلو فورنالس «25 عاماً» ومهاجم براجا البرتغالي أبيل رويس «21 عاماً».

يلعب المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الثانية لتصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم، وقد حقق الى الآن انتصارَين مقابل ثلاثة تعادلات، وسيواجه كل من السويد في 2 سبتمبر المقبل في سولنا، قبل أن يلعب مع جورجيا في باداخوس في الخامس منه وختاماً مع كوسوفو في بريستينا بعد ثلاثة أيام.

وتعتبر المباراة أمام السويد مهمة على الصعد كافة بالنسبة لإسبانيا إذ قد تكون حاسمة من أجل التأهل المباشر الى النهائيات.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الإسباني المؤلفة من 24 لاعباً للنافذة الدولية في سبتمبر:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الإنجليزي).

للدفاع: جوردي ألبا (برشلونة)، خوسيه جايا (فالنسيا)، سيسار أسبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، إريك جارسيا (برشلونة)، أيميريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إينييجو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، راوول ألبيول (فياريال).

للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، كارلوس سولر (فالنسيا)، برايش مينديس (سيلتا فيجو).

للهجوم: بابلو فورنالس (وستهام يونايتد الإنجليزي)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فيران توريس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، جيرارد مورينو (فياريال)، أبيل رويس (براجا البرتغالي).