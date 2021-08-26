في الإمارات والجزائر والبحرين.. الدوري لا يعرف «البطل الأوحد»!



عمرو عبيد (القاهرة)

استعاد الزمالك المصري لقب الدوري المحلي، بعد غياب دام لمدة 6 سنوات، بعدما سيطر الأهلي على «الخماسية السابقة»، واستمر اختفاء أسماء عريقة لم تعُد قادرة على المنافسة، في بطولة بقيت تدور رحى معاركها بين «الغريمين التقليديين» فقط، ولا يتصدر الدوري المصري مشهد البطولات العربية الأكثر تنافسية إذ اقتصر الأمر على «القطبين»، بعدما حصد «الشياطين» 13 لقباً، منذ مطلع «القرن 21» مقابل تتويج «الفارس الأبيض» 5 مرات، واقتنص الإسماعيلي بطولة وحيدة منذ 19 عاماً!

شهد الدوري في الإمارات إثارة وتنوعاً في آخر 5 مواسم، حيث فاز الجزيرة بلقبين بينهما فارق 3 مواسم، مقابل تتويج شباب الأهلي والعين والشارقة مرة واحدة، وتظهر بداية النسخة الجارية بصورة مختلفة، ربما تنبئ بمولد «بطل جديد»، وسارت الجزائر على الدرب الإماراتي، بعدما قدمت 4 أبطال للدوري المحلي، في آخر 5 سنوات، حيث تصدّر شباب بلوزداد القائمة بالتتويج مرتين، مقابل لقب واحد لكل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

ولم يختلف الوضع في البحرين عن سابقيه، بعدما حصد الرفاع الدوري مرتين أيضاً، في حين كان المالكية بطلاً عام 2017 ثم المحرق في 2018، وبعدهما الحد عام 2020، قبل أن يستعيد «أصحاب السعادة» اللقب في البطولة الأخيرة.

وعاد القوة الجوية إلى منصة التتويج في العراق بعد 4 مواسم ليحصد لقب الدوري المُنتهي في يوليو الماضي، بعد إلغاء النسخة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويأتي بعده الشرطة والزوراء بلقب واحد لكل منهما، بينما تطابق المشهد في السعودية مع نظيره المصري، بعدما بسط الهلال سيطرته الكاملة على بطولة الدوري بحصد 4 ألقاب في آخر 5 مواسم مقابل تتويج وحيد لغريمه النصر، ويبدو «الزعيم» عازماً على الاستمرار في هيمنته بصدارة جدول النسخة الجارية منذ بدايتها.

وكرر الكويت الأمر ذاته باحتفاظه بلقب الدوري الكويتي 4 مرات مقابل حصد العربي مؤخراً لقباً وحيداً، كما فاز العهد اللبناني بـ 3 ألقاب مقابل تتويج واحد لـ الأنصار، بعد إلغاء نسخة 2019-2020، ولم يخرج اللقب في سوريا خلال آخر 7 سنوات عن الجيش وتشرين، وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن أي فريق من تحرير الدوري السوداني من قبضتي الهلال والمريخ، وهو ما يحدث أيضاً في الأردن بسيطرة كبيرة يتبادلها الوحدات و الفيصلي، إلا إذا فعلها السلط أو الرمثا هذه المرة في مفاجأة قد لا تكون متوقعة على الإطلاق، وإذا كان الوداد هو الأبرز في المغرب بـ3 ألقاب أخيرة، مقابل بطولة واحدة لكل من الرجاء واتحاد طنجة، فإن الترجي هو «البطل الأوحد» في تونس خلال آخر 5 سنوات ليرصع قميصه بـ«النجمة الثالثة» برصيد بلغ 31 لقباً.