طباخ يشيد «استاد ميسي» أعلى «جبال الأنديز»

رضا سليم (دبي)

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع قصة الرجل الذي شيّد ملعباً صغيراً وسط جبال الأنديز يحمل اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب سان جيرمان، وهو أشبه بالملعب السري الذي يحمل اسم «البرغوث»، تكريماً له على كل ما قدمه لكرة القدم وإسعاد الجماهير.

وأقدم طباخ أرجنتيني على تشييد ملعب صغير وسط جبال الأنديز في مدينة ميندوزا وسط المناظر الخلابة يحمل اسم ليونيل ميسي نجم سان جيرمان، والمنتقل إليه مؤخراً من ناديه السابق برشلونة، وهو الملعب الذي يمثل تكريماً للنجم الأرجنتيني، لما قدمه في عالم الساحرة المستديرة.

ويقع الملعب على بعد ألف كيلو متر من مدينة روساريو مسقط رأس ميسي، وهو ملعب صغير ليس به أضواء كاشفة وأرضية حقيقية وعلامات، أو حتى مرميين بالحجم النظامي.

ونشرت ماكا ابنة فرانشيسكو خافيير جوارديولا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي للملعب وكتبت: «بنى والدي لنفسه ملعباً وسط الجبال، وأطلق عليه استاد ليونيل ميسي.

وقامت ماكا بتضمين الإسباني إيباي يانوس أحد مشاهير الإنترنت في «تغريدتها»، ووجهت حديثها له بقولها: «أريدك أن تراه من فضلك، إنه حلم والدي، أعتقد أنه تكريم أفضل من الذي قدمه له برشلونة».

وقال جوارديولا الذي شيد الملعب وليس له علاقة بمدرب مانشستر سيتي في تصريحات لصحيفة أوليه الأرجنتينية: أردت الإشادة بذكرى شخص منحنا الكثير من السعادة إنه جزء من التاريخ ليس فقط في كرة القدم ولكن في الفن.

وأضاف: كان تكريما بسيطاً، والأمر كان سرياً، ولكن ابنتي نجحت في جعله ينتشر حول العالم، وحتى الآن لم نعرف بعد ما إذا كانت الصور قد وصلت إلى ليونيل ميسي؟

كان ميسي قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ و10 ألقاب في الدوري الإسباني وجائزة هداف «الليجا» في أكثر من مناسبة، وعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب كوبا أميركا مع الأرجنتين، وعدد لا يحصى من الألقاب الفردية والجماعية.