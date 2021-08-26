«الهواة».. موعد مع المشاركة الأكبر في «الاحتراف»



معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب دوري الدرجة الأولى للانطلاقة، بالمشاركة الأكبر في عهد الاحتراف، مع انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022 لمسابقات الهواة، بمشاركة 16 نادياً للمرة الأولى منذ أخر حضور بذات الزخم موسم 2008- 2009 مع انطلاقة «عهد الاحتراف» في كرة الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد بالتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، بداية من 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 16 نادياً، بعدما تلقت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موافقات رسمية من أندية الرمس، والجزيرة الحمراء، ورأس الخيمة، بتأكيد مشاركتها في النسخة.

في المقابل، قارب ناديا «جلف هيروز» و«سيتي» الصاعدين من دوري الدرجة الثانية، على استكمال كافة المتطلبات اللازمة للالتحاق بدوري الأولى، حيث استوفت موافقة الجمعية العمومية، واعتراف الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى.

وتعد المشاركة بـ 16 نادياً في دوري الأولى الأكبر منذ نحو أكثر من عقد، وتحديداً بعد نهاية موسم 2008- 2009، حيث شهد الموسم التالي 2009- 2010، وعلى مدار ثلاث مواسم تالية تواجد 8 أندية فقط في دوري الأولى «أ»، في ظل تنظيم الاتحاد لمنافسة أخرى لأندية دوري الدرجة الثانية، والتي أطلق عليها «دوري الدرجة الأولى ب»، بمشاركة تراوحت ما بين 7 إلى 9 أندية.

وتأرجحت مشاركات أندية الهواة في مسابقة دوري الأولى، خلال المواسم التالية ما بين 14 نادياً موسم 2012- 2013، و13 نادياً في 2013- 2014، و11 نادياً في 2014- 2015، فيما تعد نسخة موسم 2015- 2016 الأضعف مشاركة في عهد الاحتراف بـ 9 أندية فقط.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في الموسمين التاليين 2016- 2017 و2017- 2018 إلى 12 نادياً، ليعود إلى التراجع بمشاركة 10 أندية في موسم 2018- 2019، وتستقر المشاركة بـ 11 نادياً على مدار المواسم الثلاث الماضية وآخرها في 2020- 2021.

وترفع عودة أندية الرمس، والجزيرة الحمراء، ورأس الخيمة، الى المشاركة في دوري الأولى وتصفيات كأس رئيس الدولة، عدد الأندية المشاركة في مسابقات الفريق الأول من أعضاء عمومية الاتحاد والتي تضم 31 نادياً إلى 28 موزعين على مسابقات المحترفين «14» والأولى «14» بخلاف أندية دوري الثانية.

في المقابل، تكتفي 3 أندية من أعضاء عمومية اتحاد الكرة بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية، وتشمل فلج المعلا المدام، مليحة.

وحددت لوائح النظام الأساسي شروط قبول العضوية في الاتحاد للأندية والتي تتطلب بالضرورة طلباً خطياً للأمانة العامة، بجانب الوثائق المطلوبة والتي تتضمن النظام الأساسي، وتقديم مستندات التسجيل حسب القوانين الوطنية، وقائمة المسؤولين المخولين بالتوقيع ونسخة من محضر الاجتماع التأسيسي، وإقرار الالتزام بقوانين ولوائح الاتحاد المحلي والآسيوي والفيفا، علاوة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بقبول أو رفض طلب العضوية.



مشاركات الأندية في «الهواة »



2021- 2022: 16 «المتوقع»

2020- 2021: 11

2019- 2020: 11 «الملغي»

2018- 2019: 10

2017- 2018: 12

2016- 2017: 12

2015- 2016: 9

2014- 2015: 11

2013- 2014: 13

2012- 2013: 14

2011- 2012: 8 «الأولى أ»

2010- 2011: 8 «الأولى أ»

2009- 2010: 8 «الأولى أ»

2008- 2009: 16