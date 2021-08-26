هداف «الفرسان» يصالح الشباك بعد خصام 360 دقيقة!



منير رحومة (دبي)

استعاد البرازيلي إيجور جيسوس هداف شباب الأهلي نغمة التهديف، في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد صيام 360 دقيقة، حيث غاب عن هزّ الشباك منذ «الجولة 23» للدوري في الموسم الماضي، ولم يسجل في آخر ثلاث جولات أمام بني ياس والوصل والنصر، بالإضافة إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وبعد أن سجل جيسوس 17 هدفاً، في جميع مسابقات الموسم الماضي، واحتل صدارة هدافي «الفرسان»، يعول الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، على عودة جيسوس إلى مستواه الفني، وتفعيل دوره الهجومي، ومساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، واستثمار الفرص، خاصة في غياب مهاجمين متميزين إلى الآن في التشكيلة.

ولم يخف مدرب «الفرسان» سعادته بتسجيل جيسوس في مرمى عجمان، معتبراً أن الهدف الذي أحرزه يرفع من معنويات اللاعب، ويساعد على استعادة حقيقة إمكانياته التهديفية. وللإشارة فإن جيسوس فاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم خلال حفل رابطة المحترفين للموسم الماضي.

ومن جهة أخرى، يسابق شباب الأهلي الزمن للتعاقد مع أجنبي رابع، بهدف استغلال فترة توقف الدوري، وإكمال ملف اللاعبين الأجانب، وذلك بعد التعاقد مع الإيرانيين أحمد نور الله، ومهدي قائدي.

ويسعى الجهاز الفني لمواصلة تطوير المستوى والأداء، بهدف مواصلة الانطلاقة الإيجابية في الدوري، ومن المنتظر خوض مباراة ودية تساعد الأجانب على مزيد الانسجام والتأقلم، بالإضافة إلى عودة المصابين بعد اكتمال تأهيلهم، وفي مقدمتهم أحمد خليل وعمر عبد الرحمن.