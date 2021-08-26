السيتي يستعرض شعار «إكسبو 2020»



مانشستر (الاتحاد)

يسلط مانشستر سيتي الأضواء العالمية على «إكسبو 2020»، بالتزامن مع مباراته المرتقبة في مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد استاد «الاتحاد» في مدينة مانشستر يوم السبت المقبل عدداً من الفعاليات الخاصة معرض «إكسبو 2020»، تتضمن استعراض شعار الحدث المميز في مناطق مختلفة من الملعب، وعلى الشاشات الضخمة خلال المباراة، كما يظهر الشعار على سترات الإحماء التي يرتديها اللاعبون، بالإضافة إلى الراية التي تغطي دائرة منتصف الملعب، قبل انطلاق المباراة، وشعارات النادي الضخمة المرسومة بأضواء «ليد»، والظاهرة بشكل بارز على جوانب خط التماس خلال المباراة.

كما يستعرض مانشستر سيتي مجموعة من الفيديوهات التي تسلط الضوء على «إكسبو 2020» على الشاشات الضخمة في الملعب، ويبثها عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن تغطيته التحضيرية للمباراة.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بين عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تبثها كبرى محطات البث إلى الملايين من المتابعين في مختلف أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن شراكة تجمع نادي مانشستر سيتي مع «إكسبو 2020»، الذي تستضيفه دبي على مدار 6 أشهر، وتنطلق فعالياته أول أكتوبر بمشاركة أكثر من 191 دولة، وبموجب هذه الشراكة المميزة مع أضخم حدث من نوعه في العالم العربي، أصبح «أكسبو 2020» راعي المعارض الرسمي للنادي، وتشمل هذه الرعاية كلًا من ناديي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى نشاطات وعمليات النادي في مجال الرياضات الالكترونية.

وبهذه المناسبة، قال أوليفييه تركل، المدير الإقليمي لمدارس السيتي لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سعداء بالتعاون مع «إكسبو 2020» خلال مباراة عطلة هذا الأسبوع بمواجهة أرسنال، والتي تعد أولى الفعاليات المشتركة بين الجانبين منذ الإعلان عن الشراكة في يونيو من هذا العام».

وأضاف: «لن تقتصر هذه الفعالية على استعراض «أكسبو 2020» أمام المشجعين والحضور في الملعب وأمام الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم خلال شاشات التلفزة، إذ نعمل على تسليط الضوء على هذا الحدث العالمي الفريد من خلال قنواتنا على منصات التواصل الاجتماعي ليصل إلى أكبر جمهور ممكن».