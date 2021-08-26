«شبح الإصابات» يضرب منتخب سوريا



دمشق (أ ف ب)

واصلت لعنة لإصابات ضربها لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، خلال معسكره التدريبي، استعدادا لملاقاة إيران في طهران في الثاني من سبتمبر القادم، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى «مونديال 2022».

وأشار الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أنه تقرر عودة اللاعبين شادي الحموي وخالد مبيض إلى سوريا، وذلك بعد عرض حالات إصابتهما السابقة في الدوري وتبين حاجتهما للراحة، ولن يستطيعا المشاركة في مباراتي إيران والإمارات في تصفيات المونديال.

وأشارت الصفحة إلى خضوع الحارس إبراهيم عالمة إلى فحص طبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر دمشق بسبب سوء أرضية الملعب، وسيغيب عن المباراة الودية مع منتخب الجزائر، حتى يكسب وقتاً أكثر للاستشفاء قبل دخول التصفيات.

كما يغيب لاعب الوسط مجمد عثمان عن المباراة الودية لعدم جهوزيته البدنية، حيث يحتاج إلى رفع حالته البدنية، وبسبب الكدمة المتوسطة التي تعرض لها خلال التدريب.

من جهته، أكد أحمد كنجو طبيب المنتخب بعد تواصله مع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي غيابه عن مباراة إيران بسبب إصابته بتمزق عضلي في الدوري السعودي،

ويغيب عن منتخب سوريا بداعي الإصابة قلب الدفاع احمد الصالح والظهير الأيمن حسين جويد والمهاجم عبد الرحمن بركات.

وكان نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا اختار قائمة من 43 لاعباً لمباراتي إيران والإمارات ضمن تصفيات المونديال، وهم: كامل كواية وعلي بشماني وكامل حميشة ونصوح نكدلي وعبد الرزاق محمد «تشرين»، وطه موسى وأنس بلحوس وخالد مبيض ويوسف قلفا «الوحدة»، وشادي حموي ومحمد صهيوني وعمرو جنيات وتامر الحاج محمد «الكرامة»، وعبد اللطيف النعسان وجهاد باعور «الجيش»، وسعد أحمد «الوثبة»، وإبراهيم عالمة «جبلة» ويزن عرابي «الفتوة»، ومؤيد خولي «حطين»، وعمر خربين «الوحدة الإماراتي» وعمر السومة «الأهلي السعودي» ومحمود مواس وفهد اليوسف «الشرطة العراقي» ومحمد مرمور وماهر دعبول «مسيمير»، ومؤيد عجان ومحمود البحر ومحمد عنز «الرفاع البحريني» وأسامة أومري وأحمد الأشقر «الحد البحريني» ومحمد حلاق وورد السلامة «المنامة البحريني» وإسراء حموية «الحالة البحريني» وعلاء الدالي «العربي الكويتي» واياز عثمان «ايونيكوس اليوناني» وعمرو ميداني «الاتحاد السكندري» ويوسف محمد «الأهلي البحريني» وخالد كردغلي «نفط الوسط العراقي» وخليل الياس «جودوي كروز الأرجنتيني» وعبد الرحمن ويس «أوفي كريت اليوناني» وإلياس هدايا «كريستيانسوف النرويجي» ومحمد عثمان «بدون ناد حالياً».