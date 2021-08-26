هوميلز خارج حسابات «المانشافت»



ميونيخ (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن هانسي فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني سيفتقد جهود ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند خلال الجولة المقبلة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

ويعاني هوميلز «32 عاماً من إصابة في الركبة وسيواصل عملية تأهيله تحت إشراف الجهاز الطبي لبوروسيا دورتموند.

وأشارت مجلة «كيكر» إلى أن هوميلز قد يعود للمنتخب الألماني خلال الجولة التالية من المباريات الدولية في أكتوبر المقبل.

وأكد فليك أن أعمار اللاعبين لا تدخل في حساباته لدى اختياره القائمة التي سيعتمد عليها.

وكان هوميلز وتوماس مولر لاعب بايرن ميونيخ، عادا مؤخراً إلى المنتخب الألماني بعد غياب طويل حيث قرر المدرب السابق يواخيم لوف الاعتماد عليهما في «يورو 2020» ومن المتوقع أن يعود أيضاً ماركو ريوس لاعب دورتموند لقائمة المنتخب الألماني بعد غيابه عن كأس الأمم الأوروبية بسبب تراجع لياقته البدنية.

ويلتقي المنتخب الألماني مع مضيفه ليختنشتاين في الثاني من سبتمبر وبعدها بثلاثة أيام يستضيف أرمينيا وبعد ثلاثة أيام أخرى يخرج لملاقاة آيسلندا في تصفيات كأس العالم.