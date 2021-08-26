مبخوت يصوم للمرة الثالثة في أول جولتين

فيصل النقبي (كلباء)

واصل الهداف علي مبخوت الصيام عن هز الشباك، في أول جولتين من الدوري للموسم الثالث على التوالي، والبداية موسم 2019-2020، حيث لم يسجل أمام الظفرة والوحدة.

وفي الموسم التالي، كرر «القناص» السيناريو في مباراتي النصر والظفرة، وفي الموسم الحالي غاب عن التهديف الظفرة واتحاد كلباء، رغم أنه الهداف التاريخي للمواجهات بين «فخر أبوظبي» و«النمور» برصيد 14 هدفاً.

وفي المقابل «صام» التوجولي بينيل مالابا هداف اتحاد كلباء لمباراتين متتاليتين في افتتاحية الدوري، حيث لم يسجل الفريق أي هدف للمرة الأولى، في أول جولتين مع المدرب خورخي داسيلفا الذي يقود «النمور» للموسم الثالث على التوالي.