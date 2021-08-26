قرعة الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية



لندن (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم عن أكثر من مواجهة بين أندية الدرجة الممتازة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع وستهام، نوريش مع ليفربول، تشيلسي مع أستون فيلا وولفرهامبتون مع توتنهام.

ويستقبل مانشستر يونايتد الساعي لإحراز باكورة ألقابه بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، منذ أن استلم تدريبه في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وستهام بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي ديفيد مويز الذي حقق فريقه انطلاقة قوية في الدوري المحلي، بفوزه على نيوكاسل 4-2 وعلى ليستر سيتي 4-1 ليتصدر الترتيب العام.

في المقابل، سيحاول نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة الثأر لخسارته على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري، علماً بأن الأخير يحمل الرقم القياسي في هذه المسابقة مع 9 ألقاب.

ويتجدد اللقاء أيضاً بين وولفرهامبتون ومدربه السابق البرتغالي نونو أشبيريتو سانتو عندما يستضيف الأول توتنهام.

والتقى الفريقان الأحد الماضي في الدوري، وعاد الفريق اللندني بالفوز بهدف نظيف.

وتلقى توتنهام نبأ ساراً يتمثل بقرار هدافه هاري كين بالبقاء في صفوفه، بعدما ترددت شائعات بإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب والساعي لمعادلة الرقم القياسي لليفربول في هذه المسابقة، فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه ضد ويكومب، والأمر ينطبق على أرسنال الذي يستضيف جاره اللندني ويمبلدون.