لوفانور في «أبطال أوروبا»!

سلطان آل علي (دبي)

بعد مسيرة امتدت لـ7 سنوات في «ملاعب الإمارات»، مع الشباب وشباب الأهلي والوحدة، عاد هنريكي لوفانور إلى بيت «نقطة التحول» في حياته الكروية، فريق شريف تيراسبول المولدوفي، ولا أحد كان يعرف أنه عاد ليكتب التاريخ!

يعد شريف تيراسبول البوابة الأولى للاعبٍ برازيلي في الدرجة الثالثة، لم يبلغ عامه الـ20، ويبحث عن فرصة لإثبات نفسه، وجاءت خطوة الانتقال المصيرية عام 2010، وخاض أول موسمين مدافعاً في مركز الظهير وسجل 5 أهداف، بعد ذلك تغير مركزه بسبب قدراته الهجومية، وبدأت رحلة التميز والتألق.

وفي 2012 تزوج لوفانور امرأة مولدوفية، وحصل على جنسية البلد، ليمثل المنتخب الوطني لمولدوفيا، ويسجل أول أهدافه أمام السويد في مباراة ودية.

ويعتبر موسم 2013-2014 «ذروة توهج» لوفانور، حيث سجل 26 هدفاً، خلال 27 مباراة، في الدوري المولدوفي، وقدم مردوداً مميزاً في الدوري الأوروبي، وتحديداً في مواجهة شريف لفريق توتنهام الانجليزي رغم الخسارة بهدفين، ومن بعدها انتقل إلى الشباب بنظرة فنية ثاقبة واختيار متقن، حتى انتهت مسيرته مع شباب الأهلي، وأخيراً الوحدة.

وبعد 7 أعوام في ملاعب الإمارات، عاد لوفانور إلى وطنه وناديه شريف بانتقال حر هذا العام، وصادف انتقاله بداية الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأبطال أوروبا، هذا الحلم الذي يراود المولدوفيين والنادي منذ أول مشاركة في التصفيات عام 1999، حيث بلغ مجموع مباريات الفريق 78 مباراة في التصفيات خلال هذه الأعوام، من دون النجاح في التأهل إلى دور المجموعات!

وانطلقت تصفيات هذه النسخة بمواجهة تيوتا الألباني، وسجل لوفانور «ثنائية» قادت الفريق إلى الانتصار 4-0 في الذهاب، ثم الفوز 1-0 إياباً والتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات ليواجه لاشكرت الأرميني، وينتصر لوفانور ورفاقه في اللقاءين بمجموع 4-1، سجل منها لوفانور هدفين، أهّلت الفريق للمرحلة المقبلة.

غاب اللاعب عن لقاء الذهاب مع «النجم الأحمر» البلغاري بسبب الإصابة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ولعب الإياب، حيث انتصر الفريق وتأهل بصعوبة بنتيجة 1-0 ليبلغ الدور الرابع والنهائي من التصفيات.

وقع شريف في مواجهة صعبة مع أحد الفرق ذات الخبرة في التأهل للبطولة هو دينامو زغرب الكرواتي، غير أنّ المولدوفيين سحقوا منافسهم بثلاثية نظيفة، في ذهاب المواجهة، صنع منها لوفانور هدفاً واحداً، قبل أن يتعادلوا سلبياً في الإياب.

وبهذه النتيجة تأهل شريف تيراسبول إلى دور المجموعات من أبطال أوروبا، ليكون أول نادٍ مولدوفي في التاريخ، بعد عناء محاولات السنين، وبقيادة النجم هنريكي لوفانور الذي أسهم في 5 أهداف خلال 7 مباريات، ليكون الأعلى في الفريق، ومحقق الحلم المنتظر!









