«النسور» يعيد «الإمبراطور» إلى الواقع



مراد المصري (دبي)

عاد الوصل إلى الواقع، بعد نشوة الفوز على بني ياس التي اصطدمت بالتعادل مع خورفكان على ملعبه في زعبيل، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليجد «الإمبراطور» نفسه أمام المزيد من العمل المطالب القيام به، خلال فترة التوقف الحالية، لمواصلة ترتيب أوراقه، رغم البداية التي خلت من الخسارة، في مستهل المشوار بوصفها «النقطة المضيئة».

ورغم أن الوصل حصل على أكبر عدد من الفرص على مدار اللقاء، ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 60%، إلا أنه وضح حاجة «الأصفر» إلى علاج بعض الثغرات الدفاعية المستمرة منذ الموسم الماضي، إلى جانب المطلوب من المهاجم ويليام بوتكير إثبات نفسه، كلاعب رأس حربة، حيث غاب الإقناع عنه، مع ترقب تأقلمه بدرجة أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة علاج عدم «النجاعة» أمام المرمى، وتحديداً علي صالح.

واعترف أودير هيلمان مدرب الوصل، عقب المباراة بأن فريقه بحاجة للعودة إلى العمل خلال فترة التوقف للمباريات الدولية، لعلاج الأخطاء، والسعي لمواصلة تطوير الأداء، خصوصاً أن «الفهود» بدأ المباراة جيداً، وسجل هدفاً مبكراً، لكنه في الشوط الثاني لم يستغل الفرص التي حصل عليها، وأهدر ضربة جزاء، مؤكداً أن خورفكان منظم للغاية وخسارته في الجولة الأولى لا تعكس مستواه الحقيقي.

ولم ينجح فابيو ليما في ترجمة ضربة الجزاء بعد التصدي الرائع من أحمد ديدا الذي استعاد الأيام القديمة في ملعب «زعبيل»، بالدفاع عن ألوان الوصل في بداية مسيرته، ليبقى خورفكان حالة مستعصية على ليما، حيث لم يسبق أن سجل أمامه في الدوري.