«مفاوضات وكيل» تحسم مصير «الدون»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يتوجه خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو، من أجل مقابلة المسؤولين في يوفنتوس الذي يلعب له موكله، للحديث عن مستقبل «الدون» الذي تردد اسمه في بعض الصحف والمواقع الرياضية، التي ربطته بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي، خاصة بعد أن تخلى «السيتي» عن فكرة ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، الذي قرر البقاء مع «السبيرز» وعدم الرحيل هذا الصيف.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم بديل لهاري كين، إذ لا يضم في صفوفه إلا رأس حربة واحداً صريحاً هو جابرييل خيسوس، بعد رحيل أسطورة النادي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في نهاية عقده إلى برشلونة الإسباني.

وعلم موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن المباحثات بين وكيل رونالدو ومسؤولي «البيانكونيري» تركزت حول مستقبل «الدون».

وقال الموقع إن موقف رونالدو من البقاء أوالرحيل لم يتأكد حتى الآن، وإن الأيام وربما الساعات القليلة القادمة ستشهد مفاوضات بين وكيله ومسؤولي النادي الإيطالي، على أمل التوصل إلى قرار نهائي خاص بمستقبل النجم البرتغالي الحاصل على 5 كرات ذهبية، والذي ينتهي عقده في «صيف 2022»، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر للرحيل مجاناً اعتباراً من يناير المقبل.

ورونالدو، الذي يلعب لـ «السيدة العجوز» منذ عام 2018، يتسلح بنجوميته الطاغية ووضعه التعاقدي مع «اليوفي»، وكلاهما يجعلانه صفقة ذات جاذبية خاصة بالنسبة لأكثر من نادٍ أوروبي كبير.

وفي المقابل، ذكر الموقع أن إدارة يوفنتوس متحفظة بالنسبة لبيع رونالدو، خاصة أن أكثر من مسؤول بها، وفي مقدمتهم التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس النادي وماسيمليانو أليجري المدير الفني، أكدوا أكثر من مرة أن رونالدو باقٍ مع الفريق هذا الموسم، ولكن لو حدث وغيرت هذه الإدارة رأيها ووافقت على البيع، فإنها ستطلب سعراً مرتفعاً، يحل لها بعض مشكلات الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي نتيجة تفشي جائحة كورونا.

ولم يصدر عن نادي مانشستر سيتي أي إيضاح يتعلق بحقيقة ما تردد في بعض الصحف والمواقع الرياضية عن تفكير «السيتي» في التعاقد مع «الدون»، وربما تحمل الساعات والأيام القادمة جديداً في هذا الشأن.