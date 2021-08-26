جوارديولا يحدد هدفه الأهم مع «القمر السماوي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يتخيل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، نفسه مديراً فنياً لأحد المنتخبات العالمية، بعد انتهاء عقده مع «السيتي» في 2023، ما لم يتم تمديده لفترة أطول، وقال في تصريحات نقلت شبكة «إسبن» البرازيل مقتطفات منها، إنه ربما يأخذ فترة راحة لمدة موسم، قبل أن يتجه إلى تدريب أحد المنتخبات.

وأضاف جوارديولا الذي يدرب «السيتي» منذ عام 2016، وتم تمديد عقده حتى 2023: بعد أن أقضي 7 سنوات مع «القمر السماوي»، أعتقد أنني سأحتاج إلى فترة راحة، بعد عناء كل هذه السنوات، وسأتوقف عن التدريب مؤقتاً، لكي أتعلم من المدربين الآخرين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يفكر مطلقاً في اعتزال التدريب، بعد انتهاء مغامرته الإنجليزية مع «السيتي»

وقال: خطوتي القادمة ستكون تدريب منتخب وطني، إذا كان ذلك ممكناً، وأتمنى أن أدرب منتخباً من أميركا الجنوبية أو أوروبا، وسأكون سعيداً جداً لو دربت منتخباً في كوبا أميركا أو كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم.

وتولى جوارديولا تدريب «السيتي»، بعد أن مر بعدد من التجارب الناجحة مع برشلونة «2008-2012» وبايرن ميونيخ «2013-2016»، وفاز ببطولة الدوري أكثر من مرة في الأندية الثلاثة الأخيرة التي دربها، ولكنه مازال يتطلع إلى الفوز بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» مع «القمر السماوي»، مؤكداً أن هذا هو هدفه الأهم قبل مغادرة إنجلترا.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يعبر فيها جوارديولا عن رغبته في تدريب منتخب وطني، بل سبق أن أعلنها بعد عام واحد من وصوله إلى «السيتي»، وتحديداً في 2017، عندما قال إنه يتمنى التدريب في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية، بل وأشار إلى إسبانيا تحديداً، كما تردد اسمه منذ أشهر عدة لتدريب الأرجنتين، قبل رحيل خورخي سامباولي، وتولي ليونيل سكالوني المهمة بديلاً له.