«بنات الإمارات» يبدأن مشاركتهن في «آسيوية الملاكمة» اليوم

دبي (وام)

عزز ملاكمو كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان حظوظهم بالتأهل لخوض المباريات النهائية لبطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة المقامة حالياً في دبي، بمشاركة 350 مشاركاً من 17 دولة آسيوية، فيما يعد الملاكم العراقي عباس قاسم الوحيد من الدول العربية الذي سيخوض نهائي وزن 46 كجم.

وفي سياق متصل، تدشن بنات الإمارات مشاركتهن في بطولة آسيا للشباب والناشئين اليوم، بطموح كبير لبلوغ منصات التتويج، ويمثل منتخبنا أربع لاعبات هن جواهر غريب في وزن 46 كجم، ورحمة المرشدي بوزن 66، وشهد خميس بوزن 75، ومريم عادل بوزن 81، ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني محمد مصبح الشبلي ويساعده المدرب المصري عادل العشري.

وقال عبدالله العنتلي عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي: «ملاكمة البنات وصلت لمرحلة جيدة، نستطيع أن نتفاءل من خلالها ونشعر بسعادة كبيرة للنقلة النوعية التي أصبحن عليها، وينتظر جميع لاعباتنا مستقبل واعد، وثقتنا كبيرة في تلك البطولة أن يحصلن على ميداليات على الرغم من صعوبة القرعة التي وضعتهن في مواجهات صعبة».

بدوره، أكد المصري عادل العشري مدرب منتخب الإناث أن جميع اللاعبات اللاتي سيشاركن في المنافسات من المواهب المميزة، وأنهن جميعاً من نادي الفجيرة للفنون القتالية وعلى أتم الجاهزية. وقال: «نحن هنا لسنا من أجل التمثيل المشرف فقط، بل من أجل تحقيق الفوز بالميداليات وصعود منصات التتويج، وبعض اللاعبات خضن تجارب سابقة وتطورن، ونريد من مشاركتهن في هذه المسابقة مشاركة فاعلة ومؤثرة».