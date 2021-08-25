النصر والعروبة.. «شعار التعويض»

معتصم عبدالله (دبي)

يرفع النصر وضيفه العروبة شعار «التعويض» في المواجهة الأولى بين الفريقين في «المحترفين»، بعدما تكبد الفريقان أكبر خسارتين على التوالي في «ضربة البداية»، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بتعثر العروبة أمام ضيفه الوحدة 0-4، و«العميد» أمام مضيفه عجمان 0-3.

ويعول «العميد» في مباراته الأولى على استاد آل مكتوم، على عودة مهاجمه تيجالي الغائب في الجولة الأولى بداعي الإيقاف، في الوقت الذي يفتقد فيه «الأزرق» جهود الحارس أحمد شمبيه لظروف الإصابة، ويتسلح «النصر» بأفضليته في المواجهات أمام الفرق الصاعدة إلى «المحترفين» بالفوز في 20 مباراة، مقابل التعادل في 10، والخسارة في مثلها، من أصل 40 مواجهة.

في المقابل، لن تكون مهمة العروبة سهلة أمام «العميد»، حيث فشل «الوافد الجديد» في تسديد أي كرة مباشرة على المرمى، ضمن الجولة الأولى أمام الوحدة 0-4، ليكون الفريق الأضعف هجومياً إلى جانب الظفرة، مقابل استقبال شباكه 4 أهداف كأضعف خط دفاع، ويعول فتحي العبيدي مدرب الفريق على ترتيب الأوضاع، بعد ضم البرازيلي جيانلوكا مونيز، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة.