المطيوعي يمثل الإمارات في مونديال الدراجات

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة للاشتراك في بطولة العالم للمضمار لفئة الشباب، التي تقام بمضمار القاهرة الدولي في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل.

وضمت البعثة لاعب المنتخب الوطني الواعد محمد المطيوعي، وعبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات، وحمد المرزوقي إداري، وجمال زرواطي فني دراجات.

وحرصت بعثة المنتخب على التواجد مبكراً إلى القاهرة للدخول في معسكر إعداد نهائي يسبق خوض منافسات البطولة، التي يتوقع لها أن تكون الأقوى والأشرس في تاريخ بطولات المضمار على مستوى العالم في فئة الشباب، لكونها تضم عدداً كبيراً من أبطال ونجوم العالم وأبطال المستقبل في سباقات المضمار.

ومن المقرر أن يشارك الدراج الإماراتي الشاب محمد المطيوعي في البطولة بسباقات المطاردة الفردية و«الاسكراتس»، ورغم قوة المنافسة وحجم جاهزية المنتخبات المشاركة إلا أن الإمارات تطمح في تحقيق نتائج متقدمة تتناسب مع إمكانيات وقدرات الدراج المميزة، التي جعلته من أبرز الدراجين الشباب في الموسم الأخير.