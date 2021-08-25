«الزعيم».. الصدارة بـ «ثنائية»

مراد المصري (دبي)

تصدر العين قمة «دوري أدنوك للمحترفين» مؤقتاً، بعد الفوز على فريق الإمارات 2- صفر، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم «الأربعاء»، على استاد هزاع بن زايد، وسط أجواء احتفالية، مع عودة الجماهير إلى مدرجات «دار الزين»، في الجولة الثانية، وكانت باقات الورود في انتظارهم، ليحصد «الزعيم» العلامة الكاملة، برفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الأول بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، فيما بقي «الصقور» من دون أي نقطة.

وسجل للعين التونسي ياسين مرياح في الدقيقة 27 ، والتوجولي لابا كودجو في الدقيقة 43 .

افتتح العين التسجيل عن طريق ياسين مرياح الذي تابع الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 ، وعزز لابا تقدم العين بهدف ثانٍ، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الذي لم ينجح في التعامل مع تسديدة قوية من كوامي في الدقيقة 43.