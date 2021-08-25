«العضلات الجميلة» تستعرض في الفجيرة

الفجيرة (وام)

تنطلق بطولة تحدي الفجيرة 21 سبتمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بمشاركة 400 لاعب يتنافسون في بناء الأجسام ومصارعة الذراعين والفيزيك والكلاسيك فيزيك، وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة في الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز بو هندي ممثل الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية، وخليل معروف مدير البطولة، وفيصل الزعابي عضو لجنة التنظيم.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: إن دولة الإمارات استطاعت بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها باستشراف المستقبل من التعافي من تداعيات فيروس كوفيد-19 وتأثيره على قطاعاتها الرئيسية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر إلى خط الدفاع الأول وفريق العمل الذي مهد لسلامة وصحة مجتمع الإمارات، ونحن في اتحاد بناء الأجسام وفي أسرة بطولة الفحيرة الدولية لبناء الأجسام نشعر بسعادة كبيرة بتنظيم نسخة جديدة للبطولة التي انطلقت منذ 21 عاماً، وتخرج فيها الكثير من الأبطال، ومهدت إلى أن تستضيف الفجيرة بطولة العالم وبطولة العرب سابقاً، مما يعد اعترافاً بمكانتها الرائدة في دعم تطور رياضة بناء الأجسام.

من جانبه، أشار محمد عبيد بن ماجد إلى أن البطولة ستكون استثنائية، وستشهد مشاركة متميزة من اللاعبين مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات لضمان سلامة الجميع، منوهاً أن انطلاق هذه البطولة في عام الخمسين تعتبر انطلاقة متميزة لها.