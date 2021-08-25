دبا الحصن يستضيف معسكر حكام اليد

دبي (الاتحاد)

تقيم لجنة الحكام والقانون باتحاد اليد معسكراً تدريبياً داخلياً لـ 27 حكماً ومراقباً فنياً بنادي دبا الحصن، خلال الفترة من 26 - 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعدادات اللجنة لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021، والذي سينطلق 3 سبتمبر المقبل بمباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام للرجال.

وأكد عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة أن المعسكر يأتي للاطمئنان على جاهزية الحكام من الناحية البدنية والفنية لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، واللجنة حرصت على إعداد برنامج تدريبي متنوع «فني وبدني»، حيث اشتمل على شرح نظري وتطبيقات عملية لمواقف فنية متعددة، واختبارات وتدريبات تحمل بدنية.