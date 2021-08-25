«بالاس بيير» يتصدر تصنيفات جوائز كارتييه العالمية

دبي (الاتحاد)

تصدر المهر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تصنيفات جوائز كارتييه العالمية مناصفة مع المهر «بوتيك فلير» بعد فوزه بفارق عنق على الثاني في سباق بري جاكو لو ماروا.

سجل كلا المتسابقين المتميزين 144 نقطة، بفارق 24 نقطة عن المهرتين «مذر ايرث» و«سنوفل» بعد فوزهما الأخير في سباقي الفئة الأولى في دوفيل ويورك هذا الشهر.

ويحتل «سانت ماركس باسيلكا» المركز الخامس في ترتيب حصان العام برصيد 112 نقطة، يليه المهر السعودي «مشرف» الفائز بسباق جدمونت انترناشونال ستيكس برصيد 108 نقاط، واداير (100)، والكهول فري (96) وهيركين لين (92).

ويتصدر «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي، والفائز بسباق بري مورني الفرنسي للفئة الأولى، قائمة الأمهار في سن السنتين برصيد 48 نقطة، يليه كل من «اسمتريك»، و«ابرو ريفر»، و«لوسيل».

وفي قائمة المهرات في سن السنتين، تتصدر القائمة «ساندرين» برصيد (32)، يليها و«زين كلاوديت» لسعيد الطاير، بإشراف المدرب الإماراتي إسماعيل محمد، و«اغارثا» برصيد (24).

وفي قائمة السرعة يحتل المراكز الأولى «دراجون سيمبول» برصيد (56)، يليه «اوكستيد»، و«ستار مان» برصيد (48)، فيما يتصدر ترتيب خيول التحمل «سبجكتيفست» برصيد (60) نقطة.

الجدير بالذكر أن نجم جودلفين «غياث» فاز بلقبي «حصان العام 2020» و«أفضل الخيول المسنّة» في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، في العام الماضي.

وحصلت خيول الإمارات على نصف عدد الجوائز في الحفل، حيث فاز «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي بجائزة خيول الثلاث سنوات، فيما حصد بطل السرعة «بطاش» لاسطبلات شادويل، جائزة السرعة، ويقام حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات في العاصمة البريطانية لندن لهذا العام، بعد انتهاء المسابقة في نهاية هذا الموسم.