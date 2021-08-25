200 متسابق في «اكواثلون الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

أغلق مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل في اكواثلون الحمرية قبل الموعد المحدد بـ 24 ساعة لاكتمال العدد المطلوب بـ 200 مشارك من كلا الجنسين، لينطلق الحدث الجمعة 27 أغسطس على شاطئ الحمرية، مع مشاركات افتراضية من داخل وخارج الدولة، ضمن حرص المجلس على تشجيع فئات المجتمع المختلفة لممارسة الرياضة وزيادة أعدادهم، مع تنويع الفعاليات في مختلف الرياضات.

وتبدأ الفعالية الجمعة في الساعة 6:15 صباحاً بسباق سبرينت، فيما يبدأ سباق سوبر سبيرنت في الساعة 6:20 صباحاً، لينتهي السباق في الساعة 7:30 صباحاً مع بدء مراسم تتويج الفائزين، ليحصل كل مشارك على ميدالية السباق في خط النهاية، فيما سيتم تكريم الفائزين في الفئات المختلفة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.