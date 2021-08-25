مبابي بـ «200 مليون يورو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الصحفي الشهير خوسيه مانويل مورينو النقاب، عن أنه عندما سأل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عما إذا كان مسؤولو نادي باريس سان جيرمان ردوا على عرض الـ 160مليون يورو الذي قدمه إليهم، أجاب بنعم، وقال: لقد ردوا بالفعل ولكن بـ «وقاحة».

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي قد أدلى بتصريحات للصحفيين الفرنسيين اليوم، قال فيها إنه رفض عرض الريال واعتبره كأن لم يكن.

وأضاف: بعد أن علمنا أن مبابي لا يرغب في البقاء، ويسعى للرحيل إلى ريال مدريد، فإننا لن نحتجزه لدينا، ولكننا سنبيعه بشروطنا نحن، وعلق قائلاً: لقد اشتريناه من موناكو بـ 180 مليون يورو عام 2017، فكيف نبيعه بسعر أقل من سعر شرائه ؟! ولا تنسوا أيضاً أن هناك نسبة من الصفقة سيحصل عليها نادي موناكو.

وتابع ليوناردو قائلاً: لقد كان وعد مبابي لنا دائماً هو إنه لن يرحل مجاناً، ولكن ما يفعله رئيس نادي ريال مدريد قبل أقل من أسبوع من غلق سوق الانتقالات الصيفية، إنما يعنى إنه يرغب في أن يثبت للاعب إنه يريده، بينما هو يخطط لبقائه في موسمه الأخير على أمل الفوز به مجاناً عند نهاية عقده في «صيف 2022».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ليكيب» إن النادي الباريسي، سيعيد النظر في إمكانية بيع نجمه الشاب مبابي «22 عاماً»، بعد أن تأكد له بما لايدع مجالاً للشك، أنه مصمم على الرحيل لريال مدريد، ولكن إدارة سان جيرمان حددت مبلغ 200 مليون يورو ثمناً لبيعه.