113 مليون ريال « العجز المالي» في النصر السعودي

الرياض (د ب أ)

تخطى العجز المالي لنادي النصر السعودي حاجز الـ113 مليون ريال، وفق ما كشفته البيانات المالية خلال الجمعية العمومية التي عقدها النادي.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية عبر موقعها على الإنترنت، أن إيرادات النصر بلغت 407 ملايين ريال، بينما أنفق النادي ما يقارب 520 مليوناً خلال السنة المالية.

وتضمنت الجمعية العمومية للنصر، التي عقدت بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب ممثلي وزارة الرياضة، تقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

وكشفت إدارة النصر عن خطتها الاستراتيجية المستقبلية، وعرض الميزانية التقديرية للموسم المقبل، التي تستهدف من خلالها تقليص المصروفات المتوقعة بنسبة 30 % عبر كفاءة الإنفاق، حيث توقعت إيرادات تبلغ 324 مليوناً، ومصروفات قرابة 358 مليوناً، وعجز يبلغ 34 مليوناً.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر مطلع أبريل الماضي بالتزكية، خلفاً لصفوان السويكت، الذي جرى حل مجلس إدارته بقرار من جانب وزارة الرياضة.