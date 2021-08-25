«النمور» يفرض التعادل على «حامل اللقب»



فيصل النقبي (كلباء)

فرض اتحاد كلباء التعادل السلبي على الجزيرة «حامل اللقب»، بعد مباراة قوية، ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفشل «فخر أبوظبي» في «فك طلاسم» دفاعات «النمور» طوال الشوطين، رغم الفرص التي أتيحت له، وللمباراة الثانية على التوالي لم يظهر علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وصام عن زيارة الشباك، رغم إنه الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 14 هدفاً، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 4 نقاط.

وفي المقابل وضع «النمور» النقطة الأولى في الدوري، أمام منافس صعب، ونجح في الحصول على التعادل الثاني في «عصر الاحتراف» مع الجزيرة من أصل 13 لقاءً بينهما.

في الشوط الأول، نجح دفاع اتحاد كلباء في القضاء على خطورة مهاجمي الضيوف، خاصة «القناص» مبخوت، وكاد المدافع محمد سبيل أن يسجل هدفاً جميلاً في شباك علي خصيف حارس الجزيرة، خلال دقائق الشوط لولا ارتطام الكرة بالعارضة، وألغى الحكم ضربة جزاء لصاحب الأرض بعد اللجوء إلى «تقنية الفيديو»، ورغم محاولات الفريقين لخطف هدف إلا أن المباراة انتهت بالتعادل من دون أهداف.