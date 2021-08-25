«الفرسان» يخمد «البركان»



منير رحومة (دبي)

أخمد «الفرسان» انتفاضة فريق «البركان»، في الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين، بهدف سجله البرازيلي جيسوس في الدقيقة 17، ينتزع بذلك شباب الأهلي الفوز الثاني على التوالي، رافعاً رصيده إلى «النقطة السادسة»، بينما فشل عجمان في مواصلة انطلاقته القوية ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط .

جاءت انطلاقة المباراة لمصلحة أصحاب الأرض الذي ظهر بمستوى أفضل مقارنة بالجولة الأولى، حيث سيطروا على مجريات اللعب، وضغطوا بقوة على دفاع عجمان، بفضل التحركات الخطيرة لكل من إيجور جيسوس وإدواردو ومحمد جمعة.

وبعد بعض المحاولات الخطرة، نجح جيسوس في استغلال تقدم الحارس علي الحوسني، لافتتاح التسجيل بتسديدة دقيقة، مانحاً التقدم لفريق «الفرسان» في الدقيقة 17.

ولم يدخل عجمان في أجواء المباراة إلا بعد الهدف، حيث ركز على الهجمات المرتدة السريعة، وأتيحت له العديد من الفرص الخطيرة، لكنه افتقد التفاهم في إنهاء الهجمات، حيث ظهر تأثير غياب البرازيلي لياندرو في الخط الهجومي، وحرم الفريق من تتويج جهوده وزيارة شباك الحارس ماجد ناصر، لتنتهي الفترة الأولى، بتقدم شباب الأهلي بهدف.

وفي الشوط الثاني، ارتفع المستوى الفني للمباراة، بعد أن تحسن أداء الفريق الضيف، ودخول الفترة الثانية برغبة كبيرة في تعديل الكفة، ونجح في تسجيل هدف عن طريق الكولومبي مينا، إلا أن تقنية الفيديو ألغته.

وأشرك مهدي علي مدرب شباب الأهلي كلاً من أحمد نور الله ومهدي قائدي لتنشيط الأداء، حيث صنع «الفرسان» بعض الفرص الهجومية، لكنه لم يُحسن استغلالها، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف، وينتزع «أصحاب الأرض» الفوز الثاني على التوالي، في انطلاقة الموسم، بينما تكبد عجمان خسارته الأولى، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، وشهدت المباراة طرد محمد أحمد لاعب عجمان في الدقيقة 95.