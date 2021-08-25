«ملكة السبرينت» تتحدث عن «رقم الراحلة»!



لوزان (أ ف ب)

أعلنت حاملة ذهبية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو الأخير الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، أن الرقم القياسي العالمي بحوزة الأميركية الراحلة فلورنث جريفيث-جوينر الصامد منذ 33 عاماً، سيكون «في المتناول» قبل لقاء لوزان السويسري نهاية هذا الأسبوع ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

ودافعت تومسون-هيراه «29 عاماً» عن لقبها الأولمبي بنجاح في طوكيو مسجلة 10.61 ثانية، وستخوض سباقها غداً «الخميس» في ظروف جافة مع رياح خفيفة في سويسرا.

ويبلغ الرقم العالمي 10.49 ثانية، سجلته جريفيث-جوينر عام 1988، فيما كان أفضل رقم للجامايكية 10.54 سجلته في أوريجون السبت.

قالت «لم تكن نيتي تحطيم الرقم العالمي في بريفونتين، كان يوم سباق عادياً، وحققت أفضل رقم في مسيرتي بعد بطولة مرهقة. 10.5 في متناولي بالطبع، لكن لا أقول إنه هدفي حالياً،

في يوم كامل وطقس رائع، سأقوم بهذا التحدي».

أحرزت الجامايكية ثلاثية ذهبية في طوكيو في سباقات 100م و200م والتتابع أربع مرات 100 م، لتفرض نفسها «ملكة السبرينت» من دون منازع.