بيكر: زفيريف «البطء» بعد «القفزة»



شتوتجارت (د ب أ)

أشاد نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر، بمواطنه أليكساندر زفيريف، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك، حيث يسعى صاحب الـ24 عاماً إلى التتويج بأول بطولة له في منافسات البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

وقال بيكر في تصريحات بالمدونة الصوتية لقناة «يورو سبورت»: «لقد قام بقفزة كبيرة إلى الأمام، أنه يسير الآن ببطء لكي يصبح لاعباً رائعاً وبطلاً.

وكان زفيريف قد حقق الميدالية الذهبية في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو، قبل أن يحقق لقب بطولة سينسيناتي يوم الأحد الماضي، فيما تنطلق بطولة أميركا المفتوحة للتنس والتي تعد آخر بطولات «جراند سلام» يوم الاثنين المقبل.

وأكد بيكر أن زفيريف، المصنف الرابع عالمياً، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدر الترتيب العالمي، والذي يحلم بالفوز بكل البطولات الأربع الكبرى، لكنه خسر أمام زفيريف في قبل نهائي منافسات أولمبياد طوكيو.

وتساءل لاعب التنس الألماني السابق: «إذا لم يكن ديوكوفيتش هو المرشح الأوفر حظاً، فمن سيكون؟»، مضيفاً: «ديوكوفيتش هو المرشح المفضل بالنسبة لي ويأتي من بعد زفيريف، ثم الروسي دانييل ميدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حينما يتعلق الأمر بالمرشحين».

ومن بين الغائبين عن البطولة، يبرز اسم الثنائي السويسري روجر فيدرير والإسباني رافائيل نادال بسبب الإصابة.