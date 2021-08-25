العراق يختار 25 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران



بغداد (أ ف ب)

أعلن الهولندي ديك أدفوكات، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، قائمة ضمت 25 لاعباً استعداداً لمواجهتي منتخب «أسود الرافدين» أمام كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في سيول في أولى جولات منافسات المجموعة الآسيوية في الثاني من سبتمبر المقبل، ويعود لمواجهة إيران في الدوحة في السابع منه.

واختار العراق استاد الغرافة في الدوحة ملعباً افتراضياً لمبارياته البيتية، بسبب الحظر المفروض على ملعب البصرة الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ نهاية عام 2019 بسبب أحداث أمنية.

وضمت القائمة التي أذاعها أدفوكات كلاً من فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس، وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش،

وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين.