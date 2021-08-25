إنفانتينو يدعو إلى «التضامن» لتحرير «الدوليين»

باريس (أ ف ب)

دعا السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الدوريين الإنجليزي والإسباني والاتحادات الوطنية إلى «إظهار التضامن» في مسألة تحرير اللاعبين الدوليين، لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022، خلال سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه بعث رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن أنديتها لن تحرر لاعبيها لخوض المباريات الدولية الشهر المقبل في دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس كورونا التي تلزمهم بالحجر عند العودة.

سيؤثر هذا القرار على العديد من النجوم أمثال لاعبي ليفربول المصري محمد صلاح والبرازيليين فابينيو وروبرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر ومواطنهم جابريال جيسوس مهاجم مانشستر سيتي وغيرهم.

كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها ستدعم أنديتها التي ستمنع لاعبيها من السفر خلال نافذتي سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

قال إنفانتينو في بيان «أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، كل دوري وكل نادٍ، لفعل ما هو صحيح وعادل للرياضة العالمية».

وتابع: «يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في الدوريين الإنجليزي والإسباني، ونعتقد أن هذين البلدين لديهما أيضاً مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم».

وكشف السويسري-الإيطالي أنه تواصل مع السلطات البريطانية بعد أن خففت إنجلترا القيود المتعلقة بالجائحة خلال كأس أوروبا في يونيو ويوليو الماضيين.

أردف رئيس الهيئة الدولية «لقد بعثت رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدته تقديم الدعم اللازم، على وجه الخصوص، حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلادهم في المباريات التأهيلية لكأس العالم».

وتابع «لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته الحكومة البريطانية للمراحل النهائية من اليورو خلال المباريات الدولية القادمة، الآن أحث الجميع على ضمان تحرير اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة».

وتم إدراج مصر والبرازيل على لائحة القائمة الحمراء للدول الأكثر انتشاراً للفيروس مع «عزل إلزامي لمدة 10 أيام للمسافرين العائدين من هذه الدول».