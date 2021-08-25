«القارة العجوز» تترقب قرعة «دوري الأبطال»



إسطنبول (د ب أ)

يترقب عمالقة كرة القدم الأوروبية «ساعة الصفر» في مسيرتهم، ببطولة دوري أبطال أوروبا عندما تجرى اليوم، قرعة الدور الأول «دور المجموعات» للبطولة بمدينة اسطنبول التركية، والتي تحدد خريطة الطريق لفرق البطولة في الموسم الجديد 2021-2022 .

وينذر التصنيف المرتقب للفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على المستويات الأربعة بعدة مواجهات مثيرة وقوية في الدور الأول بين الفرق الكبيرة، حيث ينتظر أن يضم كلاً من المستويات الأربعة فرقاً قوية، وألا يخلو أي من هذه المستويات من الفرق التي سبق لها التتويج باللقب، بما في ذلك المستوى الرابع.

ولكن المستوى الأول يضم بالتأكيد فريقي تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني بصفتهما حامل لقب دوري الأبطال وحامل لقب الدوري الأوروبي على الترتيب.

كما يضم المستوى الأول ستة فرق أخرى، هي الأعلى في التصنيف، ثم توزع باقي الفرق المتأهلة على المستويات الثلاثة الأخرى، طبقاً لترتيبها في التصنيف.

وتحظى الكرة الإسبانية بأكبر نصيب من مقاعد دور المجموعات بفضل فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي، والذي منح إسبانيا مقعداً خامساً في دور المجموعات، فيما تحظى كل من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا بأربعة مقاعد، مقابل ثلاثة مقاعد لأندية البرتغال ومقعدين لفرنسا ومقعد واحد لكل من هولندا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وتركيا وسويسرا والسويد.

وتأكد مشاركة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة- وأشبيلية وفياريال «إسبانيا»، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي «إنجلترا»، الإنتر وميلان وأتالانتا ويوفنتوس «إيطاليا»، وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج وفولفسبورج «ألمانيا»، وسبورتنج لشبونة وبورتو وبنفيكا «البرتغال»،

وليل وباريس سان جيرمان «فرنسا»، وأياكس أمستردام «هولندا»، وزينيت سان بطرسبرج

«روسيا»، وكلوب بروج «بلجيكا»، ودينامو كييف «أوكرانيا» وبشكتاش «تركيا»، ومالمو «السويد»، ويانج بويز «سويسرا».