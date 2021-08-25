هل تذهب جائزة «الأفضل في أوروبا» إلى «الجندي المجهول»؟

روما (أ ف ب)

ربما تفتح جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا ذراعيها أمام «جندي مجهول»، بحال تتويج الإيطالي جورجينيو أو الفرنسي نجولو كانتي غداً «الخميس» ينافسهما البلجيكي كيفن دي بروين.

من الطبيعي أن يكون تشيلسي الإنجليزي الأوسع تمثيلاً بين المرشحين، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الماضي، ثم الكأس السوبر مطلع الموسم الحالي.

وسيتم توزيع الجوائز الخميس خلال حفل إسطنبول، على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وضمّ الفريق الأزرق خمسة من بين الـ12 المرشحين لدى الرجال، بواقع ثلاثة في كل مركز «حراسة المرمى، الدفاع، الوسط والهجوم».

ولدى السيدات، يضم برشلونة الإسباني بطل أوروبا، ثلاثة من المرشحات: الإسبانية جنيفر هرموسو أفضل هدافة في المسابقة القارية بالاشتراك مع لاعبة ثانية، وهي تبدو مرشحة قوية لخطف الجائزة، بالإضافة إلى الهولندية ليكي مارتنس والإسبانية أليكسيا بوتياس.

ولدى الرجال، تبدو المنافسة قوية بين المرشحين الثلاثة في اللائحة النهائية.

يملك لاعب الوسط جورجينيو أفضلية، بعد تتويج ابن التاسعة والعشرين بدوري الأبطال إلى جانب كانتي، ثم تألقه في كأس أوروبا حيث ساهم بإحراز منتخب إيطاليا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويقوم جورجينيو بعمل دؤوب في الوسط بعيداً عن الأضواء، وكان اللاعب الذي يناديه زملاؤه بلقب «الأستاذ» عنصراً رئيساً والأكثر مشاركة في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني.

في المقابل، لم ينجح كانتي بسحب تألقه إلى المنتخب الفرنسي في البطولة القارية، إذ ودّعت من الدور ثمن النهائي.

لكن دوره مع تشيلسي كان خارقاً خلال مشوار اللقب القاري هذا الموسم.

وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي (1-صفر).

وبرغم عدم نيله أي لقب الموسم الماضي، إذ خرج مع بلاده من ربع نهائي كأس أوروبا وبلغ نهائي دوري الأبطال، لمع البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي الإنجليزي في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي بالإضافة إلى كأس الرابطة.

وحلّ البلجيكي ثانيا الموسم الماضي وراء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما سيتم تكريم أفضل مدرب لدى فريق الرجال والسيدات الخميس.

مواجهة جديدة بين السيتي وتشيلسي، تجمع المدربين الإسباني بيب جوارديولا والألماني توماس توخل.

لكن الإيطالي روبرتو مانشيني قد يسحب البساط من تحت أقدامهما، بحال تكريم مشواره مع «سكوادرا أتزورا»، حيث بنى نهضة لافتة بعد خيبات السنوات الأخيرة وفشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

حقق المنتخب الإيطالي مشواراً طيباً في البطولة القارية الأخيرة، وتوّج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ولدى السيدات، يبدو الإسباني لويس كورتيس مدرب سيدات برشلونة، مرشحاً قوياً لنيل الجائزة، ترك منصبه في يونيو بعد إحراز ثلاثية لافتة في دوري الأبطال، بطولة وكأس إسبانيا.

يتواجه مع مدرب السويد بيتر جيرهاردسون والبريطانية إيما هايز مدربة تشيلسي.

وتضم لجنة الحكم لدى الرجال، 24 مدرباً للمنتخبات المشاركة في كأس أوروبا، 80 مدرباً لدى الأندية في دور المجموعات لدوري الأبطال ويوروبا ليج، بالإضافة إلى 55 صحفياً.

ولدى السيدات، تضم اللجنة مدربي الأندية في ثمن نهائي دوري الأبطال وأفضل 12 منتخباً في التصنيف العالمي، مع 20 صحفيا متخصصاً في كرة السيدات.