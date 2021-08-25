درويش يدير مباراة السودان والنيجر

دبي (الاتحاد)

عهدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، مهمة إدارة المباراة الودية الدولية التي تجمع السودان والنيجر في الساعة الثامنة مساء غد «الخميس» باستاد مكتوم بن راشد، إلى طاقم تحكيم إماراتي، يقوده الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، ويعاونه زايد داوود «مساعد أول»، علي راشد النعيمي «مساعد ثان»، ونواف الزيودي ( حكماً رابعاً ).وتأتي المباراة ضمن المعسكر الإعدادي لـ «صقور الجديان»، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم 2022، والذي تستضيفه الإمارات، وكانت المباراة الأولى التي جمعت المنتخبين انتهت بفوز النيجر بهدفين مقابل هدف.