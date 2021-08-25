كين يقرر مصيره رسمياً!

لندن (رويترز)

قال هاري كين مهاجم إنجلترا: إنه سيستمر في توتنهام هوتسبير هذا الموسم وينصب تركيزه بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح، لينهي تكهنات حول انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب قائد إنجلترا على تويتر: «كان من الرائع متابعة استقبال مشجعي توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم في الأسابيع القليلة الماضية، سأستمر في توتنهام هذا الصيف، وسينصب تركيزي بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح».

وكان اللاعب «28 عاماً» مرشحاً بقوة للانتقال إلى مانشستر سيتي، وسبق أن قال بيب جوارديولا مدرب بطل إنجلترا هذا الشهر، إن الأمر يتوقف على توتنهام لإتمام هذه الصفقة.

والتحق كين بشكل متأخر بتدريبات توتنهام استعداداً للموسم الجديد، بعد المشاركة في بطولة أوروبا 2020، وغاب عن أول مباراتين للنادي، بواقع واحدة في الدوري، وأخرى في مسابقة أوروبية.

وعاد كين كبديل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الماضية، وحظي باستقبال كبير من مشجعي توتنهام في الملعب.

وأشاد نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام بأداء كين، ووصفه بأنه من أفضل مهاجمي العالم.

وفاز توتنهام في أول مباراتين في الدوري، وسيستضيف واتفورد يوم الأحد المقبل.