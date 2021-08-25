كواترو يتعاقد مع لاماس 5 مواسم



عجمان (الاتحاد)

أعلن مركز كواترو الرياضي تعيين المدرب الأرجنتيني مارسيلو لاماس، مديراً فنياً للأكاديمية الأرجنتينية المتطورة لكرة القدم لمدة 5 مواسم، ضمن الجهود الجارية لتطوير ممارسي اللعبة، والاهتمام بتعزيز القدرات المهارية للاعبين الصغار من 5 إلى 16 عاماً، وذلك تتويجاً للجهود المبذولة في السابق، وأثمرت عن إطلاق الأكاديمية الأرجنتينية للتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتم توقيع العقد في مقر مركز كواترو الرياضي، بحضور عبدالعزيز عبدالله مدير المركز، والمدرب الأرجنتيني مارسيلو لاماس ووسائل الإعلام المختلفة، إذ ينطلق البرنامج التدريبي في مركز كواترو الرياضي بعجمان، مطلع سبتمبر المقبل لنحو 250 لاعباً، خلال 3 أيام في الأسبوع، بأفضل البرامج التدريبية المتطورة التي تم اعتمادها من الاتحاد الأرجنتيني، والمعاهد المتخصصة التابعة له، انطلاقاً من مهد أساطير كرة القدم الذين كانت لهم بصماتهم الواضحة في كرة القدم العالمية.

وقال عبدالعزيز عبدالله: إن الخطوة الجديدة تعزز الجهود المبذولة لتعزيز مرحلة التطور، والبحث عن أفضل الممارسات التي تقود إلى النتائج المرجوة في عملية التطوير للمواهب الرياضية، والاهتمام برفع مستوى القدرات، لحصد ثمار العمل الكبير التي لن يكون حصادها بين «يوم وليلة»، لأن الهدف هو النظرة الإستراتيجية للمستقبل.

وأوضح أن الخطوة تعد استكمالاً للخطة التي وضعها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالاتفاقية الأولى مع إسبانيول الإسباني لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 2014، والتي أفضت إلى نجاحات كثيرة، من بينها سفر مجموعة من اللاعبين لخوض تجربة معايشة في إسبانيا، وأيضاً بوجود مدربي المركز هناك، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال كرة القدم.

وأضاف: ننظر بتفاؤل كبير إلى هذه الخطوة والثمار المرجوة للتطور لتحقيق المصلحة العامة لكرة القدم الإماراتية، وندرك جيداً القيمة الكبيرة التي تمثلها بوجود المدرب مارسيلو صاحب التجربة الميدانية الجيدة، ونتطلع إلى تحقيق الفوائد الإيجابية، لأننا نمضي على برنامج طموح من شأنه تحقيق القدر الكبير من التطور لمستقبل اللاعبين، وسننظر إلى إمكانية نقل التجربة إلى مناطق أخرى في المستقبل.

بدوره، عبر الأرجنتيني مارسيلو لاماس عن سعادته بتوقيع العقد مع مركز كواترو الرياضي، سعياً لتطوير قدرات اللاعبين، من خلال أحدث التقنيات المرتبطة لقياس الإحصاءات المرتبطة بحركتهم في الملعب، وتقييم الأداء عن طريق خطة سنوية بمنهج معرفي وتطويري تم وضعه من قسم التطوير في الاتحاد الأرجنتيني، موضحاً أنه ينظر بشغف كبير إلى النتائج المرجوة من هذه التجربة الفريدة لمدة 5 سنوات لترجمة خبراته العملية كلاعب ومدرب في السابق.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى أفضل النتائج بالعمل مع الفريق الفني الموجود داخل مركز كواترو الرياضي، وواثق من قدرات اللاعبين ومهاراتهم في الوصول إلى النتائج المرجوة، لأن المواهب الموجودة يمكن أن تحقق الإضافة لتطور الكرة الإماراتية، بمستقبل واعد من اللاعبين الذين يمكن أن يشكلوا الإضافة للأندية المختلفة.