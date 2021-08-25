«الاتحاد للطيران» تنقل تماثيل أساطير «السيتي»

أبوظبي (الاتحاد)

تعاون مانشستر سيتي مع شريكه طويل الأمد، الاتحاد للطيران الناقل الوطني للإمارات، لنقل تمثالي اللاعبين الأسطورتين عبر القارات إلى مانشستر، وسافر التمثالان الضخمان لأسطورتي النادي فينسنت كومباني وديفيد سيلفا 5778 ميلاً من الولايات المتحدة إلى مانشستر قبل نصبهما في استاد «الاتحاد» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واختير النحّات المعروف آندي سكوت، الذي ولد وعاش في جلاسكو، قبل انتقاله إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، من النادي قبل 15 شهراً، ليبدع في تقديم تشكيل فني مبهر للاعبين. وحالت «الجائحة العالمية» من دون تمكّن اللاعبين والنحّات من التواصل المباشر، حيث تم إتمام المهمة بصورة افتراضية عن بُعد.

وفي أعقاب انتهاء العمل على التمثالين في فيلادلفيا، بدأت مرحلة العمل اللوجستي المعقّدة لنقلهما، حيث قدمت الاتحاد للشحن حصرياً خدمات متكاملة مخصصة على امتداد العملية، وتم فصل التمثالين بعناية إلى أربعة أجزاء، وجرى تغليفها بحرص لتنقل القطع بالشاحنات من محترف آندي في فيلادلفيا إلى شيكاغو، ومن هناك تم تحميلها في طائرات بوينج 777 المخصصة للشحن لتنطلق إلى فرانكفورت، ومن ثم لتنقل براً إلى مانشستر.

وأسهمت الخبرة العالية والحرفية التي تتمتع بهما الاتحاد للشحن، فيما يتعلّق بالشحنات الخاصة، فضلاً عن شبكتها العالمية الواسعة، في إتمام عملية النقل والتوصيل حسب الجدول ليتم نصبهما في الوقت المحدد قبل موعد الكشف عنهما والمقرر يوم السبت المقبل.

وقال إد دالتون، مدير البنية التحتية لنادي مانشستر سيتي: تحظى تلك التماثيل بأهمية كبيرة، من حيث قيمتها فقد جرى تشييدها تحت الطلب، واستغرق العمل عليها نحو 15 شهراً، ونظراً للطابع القيّم لتلك القطع وحجمها ووزنها الكبيرين، فإن ذلك يعني أننا كنا أمام تحد كبير وعملية معقدة لنتمكن من نقلها بأمان على امتداد تلك المسافة الطويلة من الولايات المتحدة إلى مانشستر.

وأضاف: كان من الأهمية بمكان أن يتوفر لدينا جهة تتمتع باللوجستيات الضرورية والمعرفة، بالإضافة إلى شبكة وجهات عالمية وفريق من المحترفين والخبراء في هذا المجال، لنتمكن من خوض مثل هذه المهمة بنجاح.

وقال: قدم فريق عمل الاتحاد للشحن أداءً مذهلاً من خلال عمله عن كثب مع النادي على امتداد العملية، وكان الشريك الأمثل لهذه المهمة من حيث التنظيم العالي والحرفية والتعاون، ونحن في غاية الامتنان لمساعدتهم القيّمة والتي لا تقدر بثمن.

ومن جهته، تحدث بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن، قائلاً: إننا فخورون في الاتحاد للشحن لاختيارنا من قبل مانشستر سيتي، للقيام بنقل تلك الشحنة الفريدة، وبصفتنا شركاء لنادي مانشستر لأكثر من 12 سنة، وتابعنا عن قرب وبإعجاب كبير إنجازات كومباني وديفيد سيلفا وما قدّماه للنادي، وبالتالي كان فريق عملنا أكثر سعادة بحصوله على مثل هذه الفرصة الفريدة وأداء المهمة على أكمل وجه.

وأضاف: نظراً للتعقيدات التي انطوت عليها تلك العملية، احتجنا لأشهر من التخطيط والخبرات الفنية والتقنية والتعاون الوثيق مع النادي، ويأتي النجاح في إيصال تلك الشحنة عالية الخصوصية، برهاناً واضحاً على إمكانية العمل بروح الفريق الواحد على امتداد شبكة الاتحاد.

واختتم كلامه بالقول: إننا في غاية الحماس للكشف عن تلك التماثيل بعد أن قمنا بتوصيلها بأمان إلى المكان الذي سيصبح بيتها الدائم.