نور الله وقائدي يجددان ذكريات كريمي في «الفرسان»



منير رحومة (دبي)

يسجل «دوري أدنوك للمحترفين» عودة الأجانب الإيرانيين إلى ملاعبنا، بعد غياب ثمانية مواسم كاملة، وذلك بعد تعاقد شباب الأهلي مع أحمد نور الله، ومهدي قائدي.

وغاب الإيرانيون عن ملاعبنا منذ موسم 2013-2014، بعد مواسم طويلة، سواء في عهد الاحتراف أو الهواية، شهدت ظهور العديد من الأسماء البارزة، مثل علي دائي لاعب الشباب سابقاً، وعلي كريمي، الذي تألق مع الأهلي، وانتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ الألماني، إلى جانب وجواد نيكونام، ومسعود شجاعي اللذين تألقا مع الشارقة، وانتقلا من خلاله إلى «الليجا» الإسباني، وفرهاد مجيدي، وإيمان مبعلي وجواد كاظميان.

ويذكر أن محمد رضا خلعتبري لاعب عجمان والوصل، آخر من لعب في «دورينا» خلال عهد الاحتراف.

ويراهن «الفرسان» على أحمد نور الله البالغ 28 عاماً، ولاعب بيروزي الإيراني لدعم الوسط، خاصة أمام عدم جاهزية الأوزبكي عزيز جانييف، ورحيل الأرجنتيني كارتابيا، ويعول الفريق أيضاً على الموهبة الشابة مهدي قائدي لاعب استقلال طهران، البالغ 22 عاماً، والذي سبق له الفوز بجائزة اختيار الجمهور لأفضل لاعب شاب في قارة آسيا عام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء، حيث ينتظر أن يقدم الإضافة للهجوم، ويسهم في إيجاد المزيد من الحلول في الخط الأمامي، خاصة أن شباب الأهلي مقبل على مشاركات خارجية في دوري أبطال آسيا، وينافس بجدية على لقب الدوري في الموسم الجديد.

وتنتظر الجماهير الظهور الأول للاعبين الجديدين، بعد اكتمال جاهزيتهما، واندماجهما مع أجواء الفريق.